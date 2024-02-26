Размером с пол воробья: в Днепре заметили самую маленькую птицу Украины, которую можно встретить только зимой (ФОТО)

Речь идет о золотомушке желтоголовой, которая считается самой маленькой птичкой Украины.
Заметил маленькую красавицу днепрянин Юрий Мухин.
ЗОЛОТОМУШКА ЖЕЛТОЧУБА. Пока не улетели, любуемся, снимаем. Ибо летом скучать будем по ним. А кто знает — ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ГНЕЗДОВЫЕ У Днепра? Ответ от профи – не жду! Днепр. 17 февраля 2024 года, — написал Юрий в Facebook-сообществе «Птицы Украины».
Золотомушка размером с пол воробья и весом всего 5 – 7 граммов. До колибри, самой маленькой птицы в мире, ей еще далеко, однако в Украине она считается самой миниатюрной.
Это кочевая перелетная птичка, которая предпочитает жить в пределах городов только зимой. Такой образ жизни связывают с тем, что зимой меньше врагов и хищников, поэтому золотомушке легче выжить в городской агломерации в холодный период года.
Гнездится золотомушка в Полесье, Карпатах и Крымских горах; мигрирует и зимует на всей территории страны. Любит хвойные леса, но зимой залетает в другие лесные насаждения.
Золотомушка часто «зависает» в воздухе среди веток, высматривая пищу. Дружит с синичками, с которыми иногда собирает еду.
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