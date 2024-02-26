В Днепре на Яворницкого на Аллее почета неизвестные порезали баннер и государственный флаг (ВИДЕО)

Это уже не первый случай вандализма на этом месте!

В Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого, напротив городского совета, горожане обустроили импровизированный мемориальный комплекс — Аллею почета, чтобы почтить память погибших военных.

В ночь на 26 февраля неизвестные порезали баннер с надписью «Аллея почета» и государственный флаг, стоящий рядом.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Кто и зачем это сделал — пока неизвестно.

Напомним, это уже не первый случай вандализма на этом месте. Несколько недель назад баннер «Аллея почета» вообще срезали. От него тогда остались только стяжки, на которых он держался.

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