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  • У Дніпрі на Яворницького на Алеї пошани невідомі порізали банер та державний прапор (ВІДЕО)

У Дніпрі на Яворницького на Алеї пошани невідомі порізали банер та державний прапор (ВІДЕО)

Сьогодні 10:55
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Це вже не перший випадок вандалізму на цьому місці!

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького на Алеї пошани невідомі порізали банер та державний прапор (ВІДЕО)

У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького, навпроти міської ради, містяни облаштували імпровізований меморіальний комплекс – Алею пошани, аби вшанувати пам’ять загиблих військових.

У ніч на 26 лютого невідомі порізали банер з написом “Алея пошани” та державний прапор, що стоїть поруч.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Хто і навіщо це зробив – поки невідомо.

Нагадаємо, це вже не перший випадок вандалізму на цьому місці. Кілька тижнів тому банер “Алея пошани” взагалі зрізали. Від нього тоді залишилися лише стяжки, на яких він тримався.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького на Алеї пошани невідомі порізали банер та державний прапор (ВІДЕО)Українська

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