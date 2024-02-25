В Днепре на улице Набережная Победа Mercedes влетел в остановку

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.
Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и влетел в остановку на улице Набережная Победа.
Инцидент произошел около 16 часов. Детали происшествия будут выяснять следователи по ДТП.
В сети сообщают о том, что автомобиль ехал на большой скорости.
Сегодня мы писали об аварии на улице Антоновича, где Skoda влетела в карету скорой.
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