СК Днепр-1 потерял очки дома в матче с «Минаем»

Сегодня СК "Днепр-1" сыграл первый матч в чемпионате после зимней паузы.

Команда Юрия Максимова встречалась с абсолютным аутсайдером первенства закарпатским «Минаем».

Матч сразу пошел не по сценарию днепрян, начало матча отложили на 40 минут из-за воздушной тревоги.

Еще дважды в первом тайме командам и тренерам приходилось идти в укрытие вместе со зрителями ТВ трансляции.

После грубой обрезки в центре поля счет открыли гости, отличился Ременяк.

К концу первого тайма «Минай» даже пробивал пенальти, но счет остался минимальным.

Во второй половине днепряне постоянно «сидели» на воротах закарпатской команды, но смогли лишь сравнять счет с 11-метровой точки.

Днепр-1 — Минай 1:1

Голи: Пихальонок, 51 (пен.) — Ременяк, 26

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