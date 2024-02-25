Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

СК Днепр-1 потерял очки дома в матче с «Минаем»

Сегодня 18:28
просмотров

Сегодня СК "Днепр-1" сыграл первый матч в чемпионате после зимней паузы.

Новости Днепра про СК Днепр-1 потерял очки дома в матче с

Команда Юрия Максимова встречалась с абсолютным аутсайдером первенства закарпатским «Минаем».

Матч сразу пошел не по сценарию днепрян, начало матча отложили на 40 минут из-за воздушной тревоги.

Еще дважды в первом тайме командам и тренерам приходилось идти в укрытие вместе со зрителями ТВ трансляции.

После грубой обрезки в центре поля счет открыли гости, отличился Ременяк.

К концу первого тайма «Минай» даже пробивал пенальти, но счет остался минимальным.

Во второй половине днепряне постоянно «сидели» на воротах закарпатской команды, но смогли лишь сравнять счет с 11-метровой точки.

Днепр-1 — Минай 1:1
Голи: Пихальонок, 51 (пен.) — Ременяк, 26

Читайте также:

Новости Днепра про СК Днепр-1 потерял очки дома в матче с Українська Новости Днепра про СК Днепр-1 потерял очки дома в матче с Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Враг дважды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и атаковал дронами
Новости Днепра
Сегодня 18:55
Враг дважды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и атаковал дронами

Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии.

В Никополе россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на грузовик: погиб мужчина
Новости Днепра
Сегодня 13:12
В Никополе россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на грузовик: погиб мужчина

В Никополе россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на грузовик, в…

В Днепре на Антоновича Skoda столкнулась с каретой скорой помощи (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 12:17
В Днепре на Антоновича Skoda столкнулась с каретой скорой помощи (ВИДЕО)

Сегодня в Днепре произошло ДТП на улице Антоновича.

На войне погиб 27-летний воин из Днепропетровской области Егор Волошин
Новости Днепра
Сегодня 11:23
На войне погиб 27-летний воин из Днепропетровской области Егор Волошин

На Авдеевском направлении погиб 27-летний воин из Павлограда Волошин Егор…

Последние новости

Враг дважды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и атаковал дронами
Враг дважды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и атаковал дронами

Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии.

Сегодня 18:55
1
просмотров
В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из 8 грузовых вагонов: повреждено 160 тонн
В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из 8 грузовых вагонов: повреждено 160 тонн

В ночь на 25 февраля неизвестные преступники в Польше совершили самую масштабную диверсию с украинским зерном.

Сегодня 16:36
0
просмотров
В центре Днепра неизвестный мужчина избил двух парней из-за их внешности
В центре Днепра неизвестный мужчина избил двух парней из-за их внешности

Вчера в центре Днепра неизвестный мужчина избил двух парней из-за их внешнего вида.

Сегодня 15:03
5
просмотров
В Никополе россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на грузовик: погиб мужчина
В Никополе россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на грузовик: погиб мужчина

В Никополе россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на грузовик, в котором находился мужчина.

Сегодня 13:12
2
просмотров
В Днепре на Антоновича Skoda столкнулась с каретой скорой помощи (ВИДЕО)
В Днепре на Антоновича Skoda столкнулась с каретой скорой помощи (ВИДЕО)

Сегодня в Днепре произошло ДТП на улице Антоновича.

Сегодня 12:17
2
просмотров
На войне погиб 27-летний воин из Днепропетровской области Егор Волошин
На войне погиб 27-летний воин из Днепропетровской области Егор Волошин

На Авдеевском направлении погиб 27-летний воин из Павлограда Волошин Егор Эдуардович.

Сегодня 11:23
5
просмотров
На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник
На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник

Сегодня ночью силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник в Новомосковском районе.

Сегодня 09:55
5
просмотров
В Днепре на улице Набережная Заводская Mitsubishi врезался в железобетонную опору
В Днепре на улице Набережная Заводская Mitsubishi врезался в железобетонную опору

В Днепре вчера вечером произошло серьезное ДТП.

Сегодня 08:22
4
просмотров
Погода на 25 февраля: в Днепре будет облачно
Погода на 25 февраля: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
5
просмотров
В Кривом Роге прошла панихида по всем, чью жизнь забрали россияне
В Кривом Роге прошла панихида по всем, чью жизнь забрали россияне

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пройшла панахида на роковини російської агресії.

Вчера 19:39
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх