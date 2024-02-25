СК Днепр-1 потерял очки дома в матче с «Минаем»

Команда Юрия Максимова встречалась с абсолютным аутсайдером первенства закарпатским «Минаем».
Матч сразу пошел не по сценарию днепрян, начало матча отложили на 40 минут из-за воздушной тревоги.
Еще дважды в первом тайме командам и тренерам приходилось идти в укрытие вместе со зрителями ТВ трансляции.
После грубой обрезки в центре поля счет открыли гости, отличился Ременяк.
К концу первого тайма «Минай» даже пробивал пенальти, но счет остался минимальным.
Во второй половине днепряне постоянно «сидели» на воротах закарпатской команды, но смогли лишь сравнять счет с 11-метровой точки.
Днепр-1 — Минай 1:1
Голи: Пихальонок, 51 (пен.) — Ременяк, 26
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