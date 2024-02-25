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  • Привели «Шахед» по многоэтажке: в Днепре разоблачили российскую агентурную сеть

Привели «Шахед» по многоэтажке: в Днепре разоблачили российскую агентурную сеть

Сегодня 19:59
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В Днепре разоблачили российскую агентурную сеть.

Новости Днепра про Привели

Об этом сообщил на форуме «Украина. Год 2024» председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк.

По его словам, в сеть входило 8 человек. Они притворялись волонтерами и искали контакты военных.

Завербованные агенты узнавали данные о ВСУ и гражданских.

Группа причастна к атаке «Шахедами» по многоэтажке.

Сейчас все задержанные уже дают разоблачительные показания, идет следствие.

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