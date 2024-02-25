Привели «Шахед» по многоэтажке: в Днепре разоблачили российскую агентурную сеть

Об этом сообщил на форуме «Украина. Год 2024» председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк.
По его словам, в сеть входило 8 человек. Они притворялись волонтерами и искали контакты военных.
Завербованные агенты узнавали данные о ВСУ и гражданских.
Группа причастна к атаке «Шахедами» по многоэтажке.
Сейчас все задержанные уже дают разоблачительные показания, идет следствие.
Читайте также:
Автор:
Сегодня в Днепре произошло серьезное ДТП на Победе.
Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии.
Сегодня СК "Днепр-1" сыграл первый матч в чемпионате после зимней…
В Никополе россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на грузовик, в…
Сегодня в Днепре произошло серьезное ДТП на Победе.
Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии.
Сегодня СК "Днепр-1" сыграл первый матч в чемпионате после зимней паузы.
В ночь на 25 февраля неизвестные преступники в Польше совершили самую масштабную диверсию с украинским зерном.
Вчера в центре Днепра неизвестный мужчина избил двух парней из-за их внешнего вида.
В Никополе россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на грузовик, в котором находился мужчина.
Сегодня в Днепре произошло ДТП на улице Антоновича.
На Авдеевском направлении погиб 27-летний воин из Павлограда Волошин Егор Эдуардович.
Сегодня ночью силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник в Новомосковском районе.
В Днепре вчера вечером произошло серьезное ДТП.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!