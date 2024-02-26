Розміром з пів горобця: у Дніпрі помітили найменшу пташку України, яку можна зустріти тільки взимку (ФОТО) - Днепр Инфо
Розміром з пів горобця: у Дніпрі помітили найменшу пташку України, яку можна зустріти тільки взимку (ФОТО)
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Сегодня 15:02

У Дніпрі помітили найменшу пташку України.

Новости Днепра про Розміром з пів горобця: у Дніпрі помітили найменшу пташку України, яку можна зустріти тільки взимку (ФОТО)

Мова йде про золотомушку жовточубу, яка вважається найменшою пташкою України.

Помітив маленьку красуню дніпрянин Юрій Мухін.

ЗОЛОТОМУШКА ЖОВТОЧУБА. Поки не відлетіли, любуємось, знімаємо. Бо влітку сумувати будемо за ними. А хто знає – ЧОМУ ВОНИ НЕ ГНІЗДОВІ БІЛЯ ДНІПРА?. Відповідь від профі – не чекаю! Дніпро. 17 лютого 2024, – написав Юрій у Facebook-спільноті “Птахи України”.

Золотомушка розміром з пів горобця та вагою всього 5 – 7 грамів. До колібрі, найменшої пташки у світі, їй ще далеко, однак в Україні вона вважається наймініатюрнішою.

Це кочова перелітна пташка, яка воліє жити в межах міст лише взимку. Такий спосіб життя пов’язують з тим, що взимку менше ворогів та хижаків, тому золотомушці легше вижити у міській агломерації саме в холодний період року.

Гніздиться золотомушка в Поліссі, Карпатах та Кримських горах; мігрує і зимує на всій території країни. Любить хвойні ліси, але взимку залітає у інші лісові насадження. 

Золотомушка часто “зависає” в повітрі серед гілок, видивляючись поживу. Дружить із синичками, з якими іноді полює на злобич.

Новости Днепра про Розміром з пів горобця: у Дніпрі помітили найменшу пташку України, яку можна зустріти тільки взимку (ФОТО)

Новости Днепра про Розміром з пів горобця: у Дніпрі помітили найменшу пташку України, яку можна зустріти тільки взимку (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Розміром з пів горобця: у Дніпрі помітили найменшу пташку України, яку можна зустріти тільки взимку (ФОТО)Українська

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