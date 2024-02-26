Спортсмен из Днепра завоевал «бронзу» на международном турнире по боксу

Поздравляем!

С 11 по 19 февраля в городе Плоешть (Румыния) проходил международный турнир по боксу среди юниоров и молодежи «Open Dracula 2024».

Воспитанник Днепровской комплексной детско-юношеской спортивной школы по боксу и единоборствам Руслан Пережилов завоевал на этих соревнованиях бронзовую награду в весовой категории до 92 кг.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Поздравляем спортсмена и желаем ему новых побед!

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по прыжкам на батуте.

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