Спортсмен из Днепра завоевал «бронзу» на международном турнире по боксу

С 11 по 19 февраля в городе Плоешть (Румыния) проходил международный турнир по боксу среди юниоров и молодежи «Open Dracula 2024».
Воспитанник Днепровской комплексной детско-юношеской спортивной школы по боксу и единоборствам Руслан Пережилов завоевал на этих соревнованиях бронзовую награду в весовой категории до 92 кг.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Поздравляем спортсмена и желаем ему новых побед!
Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по прыжкам на батуте.
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