В Кривом Роге будут судить мужчину, который на протяжении трех лет развращал падчерицу

Сейчас обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.

В Кривом Роге ранее судимый мужчина на протяжении трех лет развращал свою падчерицу. Он пользовался отсутствием жены и беспомощным состоянием девочки.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Отмечается, что на момент начала совершения противоправных действий ребенку было 10 лет.

По результатам комплекса следственных мероприятий, а также допроса ребенка с использованием «зеленой комнаты», информация о совершении в отношении него развратных действий подтвердилась, — отметили в прокуратуре.

Сейчас в отношении мужчины в суд направлен обвинительный акт по факту развращения малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 156 УК Украины). Обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.

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