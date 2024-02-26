Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків: що зміниться

Президент підписав закон про демобілізацію строковиків.

Про це повідомляється на сайті Верховної ради.

Як зазначається, 26 лютого разом з главою держави підпис під документом поставив і спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Раніше Володимир Зеленський вніс до ВРУ законопроєкт стосовно термінів строкової військової служби. 23 лютого нардепи ухвалили законопроєкт №11035 про демобілізацію строковиків.

При цьому у законопроєкті не зазначено конкретних термінів демобілізації. Вони визначатимуться окремим указом президента.

До цього строковики мали залишатися на військовій службі до кінця воєнного стану. Демобілізувати солдатів могли лише на деяких підставах. Відтепер українців, які пройшли строкову службу та звільнилися в запас, дали відстрочку. Їх можуть мобілізувати лише після 12 місяців з дня звільнення.

Однак з 1 серпня 2023 року строковики, в яких закінчується строк служби за призовом, можуть добровільно мобілізуватися до війська.

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