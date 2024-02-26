«Открывайте уверенно»: в Днепре нечаянно выломали двери в укрытие

Модульные укрытия в Днепре постоянно под атакой вандалов. На этот раз кто-то слишком буквально воспринял мотивационную табличку с призывом уверенно открывать дверь в убежище и нечаянно ее выломал.
Это заметили днепряне, которые тоже хотели спрятаться в укрытии, но увидели дверь, держащуюся «на ниточке» и перекрывающую вход в бетонное убежище.
Напомним, в Днепре есть несколько десятков модульных укрытий. Убежища обустроены на остановках, в парках и в местах массового скопления людей. Ранее на бетонных сооружениях появились мотивационные таблички с призывом «уверенно открывать» дверь. Это произошло после того, как горожане жаловались на закрытые укрытия.
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