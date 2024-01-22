Зеленский назвал исторически населенные украинцами территории рф: Кубань, Стародубщина, Слобожанщина

Об этом говорится в самом указе, опубликованном на сайте президента.
Отмечается, что россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей рф.
При этом россия должна соблюдать международные обязательства по обеспечению украинцам, проживающим на ее территориях, прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав. В связи с этим Зеленский поручил Кабмину разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в россии, в том числе на исторически населенных ими землях, предусмотрев:
Отметим, сегодня, 22 января, украинцы отмечают День Соборности, посвященный объединению Украины в 1919 году.
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