Зеленский назвал исторически населенные украинцами территории рф: Кубань, Стародубщина, Слобожанщина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 января, подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях российской федерации". Он, в частности, поручил Кабмину разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в россии.

Об этом говорится в самом указе, опубликованном на сайте президента.

Отмечается, что россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей рф.

При этом россия должна соблюдать международные обязательства по обеспечению украинцам, проживающим на ее территориях, прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав. В связи с этим Зеленский поручил Кабмину разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в россии, в том числе на исторически населенных ими землях, предусмотрев:

проработку вопроса о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих на территориях рф, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях;

активизацию работы по противодействию российской дезинформации и пропаганде по истории и настоящему украинцев в рф и всех порабощенных ею народов;

развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными россией народами;

обеспечение совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения в Украине и мире материалов о более тысячелетней истории создания украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды;

освещение в учебных программах и учебниках правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах рф.

Отметим, сегодня, 22 января, украинцы отмечают День Соборности, посвященный объединению Украины в 1919 году.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: