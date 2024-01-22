Зеленський назвав історично населені українцями території рф: Кубань, Стародубщина, Слобожанщина

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 січня, підписав указ «Про історично населені українцями території російської федерації». Він, зокрема, доручив Кабміну розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у росії.

Про це йдеться в самому указі, що опублікований на сайті президента.

Зазначається, що росія протягом століть систематично вчиняла та продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, зокрема на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей рф.

Водночас росія повинна дотримуватись міжнародних зобов’язань щодо забезпечення українцям, які проживають на її територіях, прав на здобуття освіти українською мовою та її вільне використання, громадянських, соціальних, культурних та релігійних прав. У зв’язку з цим Зеленський доручив Кабміну розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у росії, зокрема на історично населених ними землях, передбачивши:

опрацювання питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають на територіях рф, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації, зокрема щодо утворення центру із зазначених питань;

активізацію роботи з протидії російській дезінформації та пропаганді з історії та сьогодення українців у росії та всіх поневолених нею народів;

розвиток взаємодії між українцями та поневоленими росією народами;

забезпечення спільно з Національною академією наук України підготовки й поширення в Україні та світі матеріалів про понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні зв’язки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди;

висвітлення у навчальних програмах та підручниках правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах рф.

Зазначимо, сьогодні, 22 січня, українці відзначають День Соборності, присвячений об’єднанню України, яке відбулося 1919 року.

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