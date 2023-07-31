Завтра в Кривом Роге объявлено днем ​​траура, количество пострадавших снова возросло: Вилкул о ракетном ударе

Сегодня утром в Кривом Роге раздались взрывы – россияне атаковали город ракетами.

Они попали в жилой дом и учебное заведение.

На месте попаданий продолжаются поисково-спасательные работы.

К сожалению, уже известно о 5 погибших, среди них девочка 10 лет. Также глава Рады обороны города Александр Вилкул сообщил, что возросло количество пострадавших: 73 человека, в том числе 8 детей.

По его словам, в больницах – 22 раненых, среди них двое детей. Два человека в тяжелом состоянии.

Сегодня штабы по оказанию помощи работают до темноты, завтра – с 08:30. За расселением обратилось только 5 человек, которым уже оказана помощь. Спасательная операция продолжается, продолжаем разбирать завалы, – написал Вилкул.

Завтра в Кривом Роге объявлен днем ​​траура.

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