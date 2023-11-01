Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света (АДРЕСА)

Время указано ориентировочное!

Сегодня, 1 ноября, в Днепре сотни жителей останутся без света.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Дмитрия Кедрина: 36, 40, 40-А, 42, 44-А;

ул. Рабочая: 79-89 (нечетные), 166;

ул. Театральная: 1, 2, 4-А, 6;

ул. Зоологическая: 29, 30;

ул. Мирная: 29;

ул. Августовская: 1-А;

ул. Черноморская: 1, 2-Б, 3-7, 8-А, 9-20, 21-А, 22-24, 26, 27, 29;

ул. Шпаковая: 1, 2-А, 3-А, 4-11, 13, 14, 15-А, 16-20, 21-А, 22-28 (четные), 30-А.

Кроме того, частная энергоснабжающая компания ДТЭК также планирует проведение ремонтных работ на своих сетях, поэтому 1 ноября ориентировочно с 8:00 до 19:00 будет прекращено электроснабжение:

ул. Отечественная, 93, 95;

ул. Андрея Разумовского, 1-12, 14-28 (четные);

ул. Бетховена, 31, 32-44, 46-56 (четные), 62-А, 71;

ул. Дружеская, 37-Д, 42, 44, 45-53, 55;

ул. Лозовая, 1-18;

ул. Рижская, 3-А, 18;

ул. Петра Быкова, 39;

ул. Спартака, 59, 76;

ул. Мольера, 43-156 (частично);

ул. Араратская, 113-180 (частично);

ул. Василия Макуха, 94-157 (частично);

ул. Кривоноса, 142-197 (частично);

ул. Майская, 66-96 (частично);

ул. Вознесенская, 13, 13-А, 15, 16-21, 24;

ул. Дарвина, 22;

ул. Светлова, 28-30, 31, 33, 35;

ул. Сечевых Стрельцов, 35-60 (частично);

ул. Вартовых Неба, 33, 38;

ул. Михаила Грушевского, 26, 29-53 (частично);

ул. Большая Диевская, 4-24 (частично), 210-216 (четные), 217-219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 239;

бульвара Рубиновый, 6-12 (четные);

ул. Ивана Акинфиева, 1, 2, 9, 11, 14, 15;

ул. Яворницкого, 6;

пер. Яворницкого, 6;

ул. Муслима Магомаева, 2, 5;

ул. Набережная Победы, 82, 86, 143, 145, 147, 149, 222;

ул. Мандрыковская, 143, 145, 147, 149;

ул. Героев Крут, 5, 15, 17;

ул. Симферопольская, 59;

ул. Спасская, 1-9, 31;

ул. Архитектора Олега Петрова, 2, 4;

просп. Гагарина, 29;

спуска Печерский, 25-Б;

ул. Владимира Антоновича, 4, 6, 8;

просп. Леси Украинки, 17-Г;

просп. Александра Поля, 11, 13;

ул. Мечникова, 14;

туп. Красная Балка, 2, 3, 5, 9, 14, 23, 24, 26-31, 34-40, 42;

туп. Крутая Балка, 33;

пер. Крутая Балка, 1, 3, 5-А, 6, 7, 9, 9-А, 11, 13-А, 15, 17, 19;

ул. Крутая Балка, 1, 3, 3-А, 4-7, 9, 13, 13-А, 15, 17, 19-Б, 21, 24-26, 28-31, 33, 33-Б, 34-Б , 34-В, 36, 36-А, 38, 38, 40, 40-А, 42;

ул. Хортицкая, 1-8, 10-36, 38, 40, 42, 44, 44/1;

ул. Станичная, 58, 71-74, 76, 78-82, 84, 85;

ул. Олега Кошевого, 2, 10, 10-А, 10-Б;

ул. Обсерваторная, 1-51, 53-58, 60, 62-70, 72-92 (четные);

ул. Марии Заньковецкой, 1-2, 7, 8, 10, 12, 19, 19-А, 61, 63;

ул. Джерельная, 3-9, 11, 13, 15, 17;

ул. Горяная, 7-Б, 7-В, 71, 73, 77, 79, 81;

ул. Героев Спасателей, 61;

ж/м Красный Камень, 3;

пер. Крамского, 1-3, 5-9, 11-21, 24-36, 40, 44-70 (четные), 76;

ул. Изюмская, 53-87 (частично), 118, 120;

пер. Цветочный, 44, 44-А, 59, 61-95 (частично);

ул. Назария Яремчука, 1-8, 10, 11, 13-39, 41-44, 46-76 (четные);

пер. Базавлуцкий, 1, 3, 3-А, 4, 6, 7, 7-А, 9, 10, 12, 15-26;

спуска Близнюковский, 122, 140, 141, 143, 158, 160;

ул. Эпика, 1-25, 27, 29, 31;

пер. Моторный, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15-24, 26-36 (четные).

Подготовьтесь!

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