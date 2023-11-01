Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света (АДРЕСА)

Сегодня 07:15
просмотров

Время указано ориентировочное!

Новости Днепра про Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света (АДРЕСА)

Сегодня, 1 ноября, в Днепре сотни жителей останутся без света.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Дмитрия Кедрина: 36, 40, 40-А, 42, 44-А;
  • ул. Рабочая: 79-89 (нечетные), 166;
  • ул. Театральная: 1, 2, 4-А, 6;
  • ул. Зоологическая: 29, 30;
  • ул. Мирная: 29;
  • ул. Августовская: 1-А;
  • ул. Черноморская: 1, 2-Б, 3-7, 8-А, 9-20, 21-А, 22-24, 26, 27, 29;
  • ул. Шпаковая: 1, 2-А, 3-А, 4-11, 13, 14, 15-А, 16-20, 21-А, 22-28 (четные), 30-А.

Кроме того, частная энергоснабжающая компания ДТЭК также планирует проведение ремонтных работ на своих сетях, поэтому 1 ноября ориентировочно с 8:00 до 19:00 будет прекращено электроснабжение:

  • ул. Отечественная, 93, 95;
  • ул. Андрея Разумовского, 1-12, 14-28 (четные);
  • ул. Бетховена, 31, 32-44, 46-56 (четные), 62-А, 71;
  • ул. Дружеская, 37-Д, 42, 44, 45-53, 55;
  • ул. Лозовая, 1-18;
  • ул. Рижская, 3-А, 18;
  • ул. Петра Быкова, 39;
  • ул. Спартака, 59, 76;
  • ул. Мольера, 43-156 (частично);
  • ул. Араратская, 113-180 (частично);
  • ул. Василия Макуха, 94-157 (частично);
  • ул. Кривоноса, 142-197 (частично);
  • ул. Майская, 66-96 (частично);
  • ул. Вознесенская, 13, 13-А, 15, 16-21, 24;
  • ул. Дарвина, 22;
  • ул. Светлова, 28-30, 31, 33, 35;
  • ул. Сечевых Стрельцов, 35-60 (частично);
  • ул. Вартовых Неба, 33, 38;
  • ул. Михаила Грушевского, 26, 29-53 (частично);
  • ул. Большая Диевская, 4-24 (частично), 210-216 (четные), 217-219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 239;
  • бульвара Рубиновый, 6-12 (четные);
  • ул. Ивана Акинфиева, 1, 2, 9, 11, 14, 15;
  • ул. Яворницкого, 6;
  • пер. Яворницкого, 6;
  • ул. Муслима Магомаева, 2, 5;
  • ул. Набережная Победы, 82, 86, 143, 145, 147, 149, 222;
  • ул. Мандрыковская, 143, 145, 147, 149;
  • ул. Героев Крут, 5, 15, 17;
  • ул. Симферопольская, 59;
  • ул. Спасская, 1-9, 31;
  • ул. Архитектора Олега Петрова, 2, 4;
  • просп. Гагарина, 29;
  • спуска Печерский, 25-Б;
  • ул. Владимира Антоновича, 4, 6, 8;
  • просп. Леси Украинки, 17-Г;
  • просп. Александра Поля, 11, 13;
  • ул. Мечникова, 14;
  • туп. Красная Балка, 2, 3, 5, 9, 14, 23, 24, 26-31, 34-40, 42;
  • туп. Крутая Балка, 33;
  • пер. Крутая Балка, 1, 3, 5-А, 6, 7, 9, 9-А, 11, 13-А, 15, 17, 19;
  • ул. Крутая Балка, 1, 3, 3-А, 4-7, 9, 13, 13-А, 15, 17, 19-Б, 21, 24-26, 28-31, 33, 33-Б, 34-Б , 34-В, 36, 36-А, 38, 38, 40, 40-А, 42;
  • ул. Хортицкая, 1-8, 10-36, 38, 40, 42, 44, 44/1;
  • ул. Станичная, 58, 71-74, 76, 78-82, 84, 85;
  • ул. Олега Кошевого, 2, 10, 10-А, 10-Б;
  • ул. Обсерваторная, 1-51, 53-58, 60, 62-70, 72-92 (четные);
  • ул. Марии Заньковецкой, 1-2, 7, 8, 10, 12, 19, 19-А, 61, 63;
  • ул. Джерельная, 3-9, 11, 13, 15, 17;
  • ул. Горяная, 7-Б, 7-В, 71, 73, 77, 79, 81;
  • ул. Героев Спасателей, 61;
  • ж/м Красный Камень, 3;
  • пер. Крамского, 1-3, 5-9, 11-21, 24-36, 40, 44-70 (четные), 76;
  • ул. Изюмская, 53-87 (частично), 118, 120;
  • пер. Цветочный, 44, 44-А, 59, 61-95 (частично);
  • ул. Назария Яремчука, 1-8, 10, 11, 13-39, 41-44, 46-76 (четные);
  • пер. Базавлуцкий, 1, 3, 3-А, 4, 6, 7, 7-А, 9, 10, 12, 15-26;
  • спуска Близнюковский, 122, 140, 141, 143, 158, 160;
  • ул. Эпика, 1-25, 27, 29, 31;
  • пер. Моторный, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15-24, 26-36 (четные).

Подготовьтесь!

Читайте также:

Новости Днепра про Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света (АДРЕСА)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые
Новости Днепра
Сегодня 09:58
Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые

Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

Собирается огромная пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте фура и легковушка не поделили дорогу
Новости Днепра
Сегодня 08:50
Собирается огромная пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте фура и легковушка не поделили дорогу

Будьте внимательны!

В Днепре из здания хозяйственного суда эвакуировали людей: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 08:30
В Днепре из здания хозяйственного суда эвакуировали людей: что произошло

Из здания суда вывели 200 человек.

В кармане была записка: на Днепропетровщине 85-летний мужчина погиб под колесами поезда
Новости Днепра
Сегодня 08:00
В кармане была записка: на Днепропетровщине 85-летний мужчина погиб под колесами поезда

Трагедия произошла в понедельник, 30 октября, на станции "Верховцево -…

Последние новости

В Днепре за деньги организуют подпольные туры за грибами
В Днепре за деньги организуют подпольные туры за грибами

В Днепре игнорируют запрет на посещение лесов.

Сегодня 11:24
0
просмотров
В Днепре на проспекте Гагарина водитель Tesla сбил человека
В Днепре на проспекте Гагарина водитель Tesla сбил человека

На месте ДТП работают следователи.

Сегодня 10:32
6
просмотров
Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые
Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе: есть погибшая и раненые

Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

Сегодня 09:58
4
просмотров
Собирается огромная пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте фура и легковушка не поделили дорогу
Собирается огромная пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте фура и легковушка не поделили дорогу

Будьте внимательны!

Сегодня 08:50
9
просмотров
В Днепре из здания хозяйственного суда эвакуировали людей: что произошло
В Днепре из здания хозяйственного суда эвакуировали людей: что произошло

Из здания суда вывели 200 человек.

Сегодня 08:30
6
просмотров
В кармане была записка: на Днепропетровщине 85-летний мужчина погиб под колесами поезда
В кармане была записка: на Днепропетровщине 85-летний мужчина погиб под колесами поезда

Трагедия произошла в понедельник, 30 октября, на станции "Верховцево - Каменское грузовое".

Сегодня 08:00
3
просмотров
Присмотритесь к фото: на Днепропетровщине полиция разыскивает 39-летнего мужчину
Присмотритесь к фото: на Днепропетровщине полиция разыскивает 39-летнего мужчину

Нужна ваша помощь!

Сегодня 06:50
5
просмотров
Привет, ноябрь: сегодня в Днепре ожидается дождь
Привет, ноябрь: сегодня в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
3
просмотров
Посреди Днепра заметили «птеродактиля» (ФОТО)
Посреди Днепра заметили «птеродактиля» (ФОТО)

Птицу заметили прямо посреди реки.

Вчера 22:08
10
просмотров
В Днепре еще не отгуляли Хэллоуин, а уже приготовились к новогодним праздникам (ФОТО)
В Днепре еще не отгуляли Хэллоуин, а уже приготовились к новогодним праздникам (ФОТО)

Новогодняя атмосфера властвует на Сичеславской Набережной.

Вчера 21:30
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх