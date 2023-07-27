Заряжайте все: сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА)

Сегодня, 27 июля, в Днепре многим жителям выключат свет на 9 часов – с 8:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, 27 июля с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
Советуем подготовиться: зарядите телефоны и повербанки!
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