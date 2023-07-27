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Заряжайте все: сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА)

Сегодня 06:45
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Подготовьтесь!

Новости Днепра про Заряжайте все: сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА)

Сегодня, 27 июля, в Днепре многим жителям выключат свет на 9 часов – с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, 27 июля с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. Аэродром: 1-8, 8-А, 9, 12-А, 13-А, 14, 14-А, 14-Б, 16, 17, 17-А;
  • ул. Оздоровительная: 12-А;
  • ул. Академика Янгеля: 6-14 (четные), 19-29 (нечетные), 33;
  • ул. Алана Шепарда: 11, 11-А, 11-Б, 13, 13-А, 15, 15-А;
  • ул. Брестская: 18-24 (четные);
  • ул. Строителей: 1, 3, 3-А, 3-Б, 5, 5-А, 5-Б, 7, 7-А, 11-14, 14-А, 14-Б, 15, 15-А, 16, 18-20, 20-А, 21, 22, 35, 45, 45-А, 47, 47-А, 47-К;
  • ул. Энергетическая: 1, 1-Б, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 14-А, 15, 18;
  • ул. Макарова: 10, 10-А, 12, 12-А, 14, 14-А, 16, 18, 20-А, 22, 29, 29-А, 31, 31-А, 33, 35, 35-А, 37, 37-А;
  • ул. Матросская: 39, 41;
  • ул. Новокрымская: 8, 8-А, 42, 44-49, 51, 53;
  • ул. Призаводская: 1, 1-А, 2, 3, 3-А, 4;
  • ул. Промышленная: 1-Г, 3-А;
  • ул. Титова: 14, 14-А, 18, 18-А, 18-Б, 18-Д, 20, 20-А, 22, 22-А, 23, 24, 28, 29-Л, 30, 32;
  • ул. Фабрично-заводская: 3, 3-А, 18, 20, 23, 25, 27-Б, 58, 60, 60-А, 62;
  • ул. Холодноярская: 13;
  • пер. Архитектурный: 1-4, 6-8;
  • пер. Энергетический: 2-8 (четные), 8-А;
  • пер. Новокрымский: 6;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 30, 30-А, 38, 38-Б, 40-48 (четные), 146-К.

Советуем подготовиться: зарядите телефоны и повербанки!

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Новости Днепра про Заряжайте все: сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Заряжайте все: сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА)Русский

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