В Приднепровске загадочно исчезли лавочки: куда они подевались

На аллее по улице Космонавтов куда-то исчезли лавочки. От мест для сидения остались только ножки. На пропажу пожаловалась днепрянка Лана в сообществе Facebook Приднепровский край.
Кто знает, куда делись скамейки на аллейке? – спросила горожанка.
В комментариях днепряне предположили, что лавочки могли украсть, забрать для ремонта или порубить на дрова.
Впоследствии версия о ремонте подтвердилась. Ранее жителей микрорайона предупреждали о том, что скамейки по улице Космонавтов отправят на реставрацию. В Левобережной администрации сообщалось, что собираются демонтировать поврежденные деревянные брусья на сиденьях.
Но не следует переживать, уже в ближайшее время появятся восстановленные брусья, которые повысят комфорт отдыхающим на аллее. Левобережная администрация обращается к жителям районов с просьбой не портить элементы отдыха в местах общего пользования, не создавать самовольные свалки, не разрушать детские площадки, скверы и т.д. Именно от нас зависит красота вокруг! – говорится в сообщении.
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