В Приднепровске загадочно исчезли лавочки: куда они подевались

Жители Приднепровска пожаловались на загадочное исчезновение скамеек.

На аллее по улице Космонавтов куда-то исчезли лавочки. От мест для сидения остались только ножки. На пропажу пожаловалась днепрянка Лана в сообществе Facebook Приднепровский край.

Кто знает, куда делись скамейки на аллейке? – спросила горожанка.

В комментариях днепряне предположили, что лавочки могли украсть, забрать для ремонта или порубить на дрова.

Впоследствии версия о ремонте подтвердилась. Ранее жителей микрорайона предупреждали о том, что скамейки по улице Космонавтов отправят на реставрацию. В Левобережной администрации сообщалось, что собираются демонтировать поврежденные деревянные брусья на сиденьях.

Но не следует переживать, уже в ближайшее время появятся восстановленные брусья, которые повысят комфорт отдыхающим на аллее. Левобережная администрация обращается к жителям районов с просьбой не портить элементы отдыха в местах общего пользования, не создавать самовольные свалки, не разрушать детские площадки, скверы и т.д. Именно от нас зависит красота вокруг! – говорится в сообщении.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: