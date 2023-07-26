В Днепре заметили самый добрый троллейбус в городе

Как оказалось, в транспорте случаются не только скандалы. Жители Днепра рассказали о самом добром троллейбусе в городе.
По словам днепрянки Виктории, в троллейбусе «А» работает приветливая кондукторша, которую полюбили все пассажиры.
Вчера утром (где-то в 8.30) ехала по троллейбусу. Была приятно удивлена кондуктором троллейбуса. Эта милая женщина каждому, кто заходил в салон желала «Доброе утро», выходившего на остановке — «Приятного дня». С улыбкой, ласковым голосом сделала мое утро добрым”, — рассказала горожанка.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре на загруженный маршрут хотят добавить остановки: в городе начали опрос.
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