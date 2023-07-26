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  • В Днепре в яхт-клубе увидели редкое для этих мест животное: возможно, было домашним (ВИДЕО)

В Днепре в яхт-клубе увидели редкое для этих мест животное: возможно, было домашним (ВИДЕО)

Сегодня 15:25
просмотров

Кто потерял?)

Новости Днепра про В Днепре в яхт-клубе увидели редкое для этих мест животное: возможно, было домашним (ВИДЕО)

Сегодня жители Днепра заметили в яхт-клубе «Сич» редкое для этих мест животное — белочку.

Об этом сообщает dnepr.info.

Рыжая красавица здесь совсем одна, она бегает по мусорным бакам и что-то ищет, наверное, еду.

Отметим, в яхт-клубе и на территории вокруг него эти животные не живут, поэтому, возможно, белочка домашняя – либо убежала, либо кто-то выпустил.

Если вы потеряли, то скорей забирайте!

Яхт-клуб «Сич» – это любимое место отдыха многих горожан и гостей Днепра. Здесь цветут редкие и очень красивые растения, а по территории разгуливают павлины, куры, утки, гуси и т.д.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра расцвело подсолнечное поле (ФОТО).

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Новости Днепра про В Днепре в яхт-клубе увидели редкое для этих мест животное: возможно, было домашним (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре в яхт-клубе увидели редкое для этих мест животное: возможно, было домашним (ВИДЕО)Русский

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