В Днепре в яхт-клубе увидели редкое для этих мест животное: возможно, было домашним (ВИДЕО)

Сегодня жители Днепра заметили в яхт-клубе «Сич» редкое для этих мест животное — белочку.
Об этом сообщает dnepr.info.
Рыжая красавица здесь совсем одна, она бегает по мусорным бакам и что-то ищет, наверное, еду.
Отметим, в яхт-клубе и на территории вокруг него эти животные не живут, поэтому, возможно, белочка домашняя – либо убежала, либо кто-то выпустил.
Если вы потеряли, то скорей забирайте!
Яхт-клуб «Сич» – это любимое место отдыха многих горожан и гостей Днепра. Здесь цветут редкие и очень красивые растения, а по территории разгуливают павлины, куры, утки, гуси и т.д.
Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра расцвело подсолнечное поле (ФОТО).
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