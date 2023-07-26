В Днепропетровской области четыре дня будут раздаваться выстрелы: где и почему

В период с 26 июля 2023 года по 30 июля 2023 года с 17:00 до 22:00 часов у поселка Строителей будут проводить обучение по огневой подготовке.

В Каменском, что на Днепропетровщине, предупредили о стрельбищах

Украинские военные продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также…

В Каменском, что на Днепропетровщине, во время пожара в своей…

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Как посчитать размер собственной пенсии в Днепре в 2023 году: инструкция Пенсия в Украине зависит не только от наличия страхового стажа, зарплаты, которую будущий пенсионер получал во время работы, но и средней оплаты труда по стране. Расчетами занимается Пенсионный фонд и по достижению пенсионного возраста житель Днепра может увидеть размер своей… 4 просмотров