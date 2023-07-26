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  • В Днепропетровской области четыре дня будут раздаваться выстрелы: где и почему

В Днепропетровской области четыре дня будут раздаваться выстрелы: где и почему

Сегодня 17:06
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В Каменском, что на Днепропетровщине, предупредили о стрельбищах

Новости Днепра про В Днепропетровской области четыре дня будут раздаваться выстрелы: где и почему

В Штабе национальной защиты города Каменское предупредили о стрельбищах.

В течение четырех дней жители города могут слышать выстрелы.

В период с 26 июля 2023 года по 30 июля 2023 года с 17:00 до 22:00 часов у поселка Строителей будут проводить обучение по огневой подготовке.

Не паникуем, – призывает штаб национальной защиты города Каменское.

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