У Дніпрі помітили найдобріший тролейбус в місті

У Дніпрі помітили найдобріший тролейбус у місті.

Як виявилося, у транспорті трапляються не тільки скандали. Мешканці Дніпра розповіли про найдобріший тролейбус у місті.

За словами дніпрянки Вікторії, у тролейбусі “А” працює привітна кондукторка, яку полюбили усі пасажири.

Вчора вранці (десь о 8.30) їхала тролейбусом. Була приємно вражена кондукторкою тролейбуса. Ця мила жінка кожному, хто заходив у салон бажала “Доброго ранку”, хто виходив на зупинці – “Приємного дня”. З усмішкою, ласкавим голосом зробила мій ранок добрим”, – розповіла містянка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі на завантажений маршрут хочуть додати зупинки: у місті розпочали опитування.

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