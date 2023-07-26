У Дніпрі помітили найдобріший тролейбус в місті

Як виявилося, у транспорті трапляються не тільки скандали. Мешканці Дніпра розповіли про найдобріший тролейбус у місті.
За словами дніпрянки Вікторії, у тролейбусі “А” працює привітна кондукторка, яку полюбили усі пасажири.
Вчора вранці (десь о 8.30) їхала тролейбусом. Була приємно вражена кондукторкою тролейбуса. Ця мила жінка кожному, хто заходив у салон бажала “Доброго ранку”, хто виходив на зупинці – “Приємного дня”. З усмішкою, ласкавим голосом зробила мій ранок добрим”, – розповіла містянка.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі на завантажений маршрут хочуть додати зупинки: у місті розпочали опитування.
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