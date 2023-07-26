В Каменском все же снесут Брежнева: мэр города рассказал, куда его денут

Такие изменения анонсировал городской голова Каменского Андрей Билоусов.
Белоусов отметил, что 27 июля в городе будет демонтирован памятник Леониду Брежневу. Работы начнутся в 9 утра. Монумент планируется перенести на территорию музея истории города.
Городской голова отметил, что для многих каменчан это больной вопрос, поэтому памятник оставят на аллее под открытым небом.
Знаю, что для многих людей старшего возраста Леонид Брежнев – историческая фигура, человек, много сделавший для нашего города, и Каменское – это Родина Леонида Брежнева. Согласно закону о декоммунизации, мы должны убрать бюст из публичного пространства, — отметил Билоусов.
А вот на центральном проспекте Свободы, где сейчас стоит памятник, впоследствии будет установлен монумент в честь погибших Героев и Победы Украины.
Напомним, в январе в горсовете Каменского отказались убирать монумент из-за нехватки средств и пообещали рассмотреть этот вопрос уже после конца войны.
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