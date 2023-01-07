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  • У Кам’янському відмовилися демонтувати пам’ятник Брежнєву і назвали причини

У Кам’янському відмовилися демонтувати пам’ятник Брежнєву і назвали причини

Сьогодні 12:47
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У міській раді міста Кам'янське Дніпропетровської області запевнили, що не розглядатимуть питання про демонтаж пам'ятника генеральному секретарю КПСС Леоніду Брежнєву.

Новости Днепра про У Кам'янському відмовилися демонтувати пам'ятник Брежнєву і назвали причини

Відповідний лист від першого заступника міського голови Олександра Чернишова оприлюднили на своїй сторінці у Facebook представники ГО “Декомунізація. Україна”.

Щоб демонтувати пам’ятник генсеку, як вважає влада Кам’янського, не вистачає коштів – “потрібне додаткове фінансування”.

“Виконання робіт з демонтажу погруддя Л. Брежнєва потребує додаткового фінансування, але у період воєнного стану видатки з міського бюджету, перш за все, спрямовуються на створення умов для своєчасного та оперативного реагування на потреби фінансового забезпечення заходів територіальної оборони, захисту безпеки населення та забезпечення його життєдіяльності, функціонування бюджетної сфери, комунальних підприємств”, – зазначив Чернишов. 

У документі наголошується, що питання щодо демонтажу погруддя Брежнєва буде розглянуто вже після закінчення повномасштабної війни. У той час у ГО “Декомунізація. Україна” нагадали, що пам’ятник треба було знести ще у 2016 році після прийняття відповідних законів про декомунізацію.

Новости Днепра про У Кам'янському відмовилися демонтувати пам'ятник Брежнєву і назвали причини

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