Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кам’янському все ж знесуть Брєжнєва: мер міста розповів, куди його подінуть

У Кам’янському все ж знесуть Брєжнєва: мер міста розповів, куди його подінуть

Сьогодні 19:55
просмотров

З центрального проспекту Кам'янського приберуть пам'ятник Брєжнєву.

Новости Днепра про У Кам'янському все ж знесуть Брєжнєва: мер міста розповів, куди його подінуть

Такі зміни анонсував міський голова Кам’янського Андрій Білоусов. 

Білоусов зазначив, що 27 липня у місті демонтують пам’ятник Леоніду Брєжнєву. Роботи розпочнуться о 9 ранку. Монумент планують перенести на територію музею історії міста. 

Міський голова зазначив, що для багатьох кам’янчан це болюче питання, тож пам’ятник залишать на алеї просто неба. 

Знаю, що для багатьох людей старшого віку Леонід Брежнєв – історична постать, людина, яка багато зробила для нашого міста, і Кам’янське – це Батьківщина Леоніда Брежнєва. Відповідно до закону про декомунізацію ми повинні прибрати бюст з публічного простору, – зазначив Білоусов. 

А ось на центральному проспекті Свободи, де зараз стоїть пам’ятник, згодом встановлять монумент на честь загиблих Героїв та Перемоги України.

Новости Днепра про У Кам'янському все ж знесуть Брєжнєва: мер міста розповів, куди його подінуть

Новости Днепра про У Кам'янському все ж знесуть Брєжнєва: мер міста розповів, куди його подінуть

Нагадаємо, у січні в міськраді Кам’янського відмовилися прибирати монумент через ніби-то брак коштів та пообіцяли розглянути це питання вже після кінця війни. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Кам'янському все ж знесуть Брєжнєва: мер міста розповів, куди його подінутьУкраїнська Новости Днепра про У Кам'янському все ж знесуть Брєжнєва: мер міста розповів, куди його подінутьРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпропетровській області чотири дні лунатимуть постріли: де та чому
Новини Дніпра
Сьогодні 17:06
У Дніпропетровській області чотири дні лунатимуть постріли: де та чому

У Кам'янському, що на Дніпропетровщині попередили про стрільбища.

На Дніпропетровщині віддадуть у приватні руки хімічний завод: скільки хочуть виручити
Новини Дніпра
Вчора 21:14
На Дніпропетровщині віддадуть у приватні руки хімічний завод: скільки хочуть виручити

У Кам'янському проведуть аукціон під час якого знайдуть нового власника…

Перевірка чуток: чи є спалах холери у Кам’янському
Новини Дніпра
14.07.2023 14:27
Перевірка чуток: чи є спалах холери у Кам’янському

Днями в соцмережах серед кам'янчан почали розганяти інформацію про спалах…

Мешканці Кам’янського здавали радіоактивні речі на металобрухт
Новини Дніпра
30.06.2023 12:20
Мешканці Кам’янського здавали радіоактивні речі на металобрухт

У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, у містян вилучили радіоактивні об'єкти.

Наверх