У Кам’янському все ж знесуть Брєжнєва: мер міста розповів, куди його подінуть

З центрального проспекту Кам'янського приберуть пам'ятник Брєжнєву.

Такі зміни анонсував міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Білоусов зазначив, що 27 липня у місті демонтують пам’ятник Леоніду Брєжнєву. Роботи розпочнуться о 9 ранку. Монумент планують перенести на територію музею історії міста.

Міський голова зазначив, що для багатьох кам’янчан це болюче питання, тож пам’ятник залишать на алеї просто неба.

Знаю, що для багатьох людей старшого віку Леонід Брежнєв – історична постать, людина, яка багато зробила для нашого міста, і Кам’янське – це Батьківщина Леоніда Брежнєва. Відповідно до закону про декомунізацію ми повинні прибрати бюст з публічного простору, – зазначив Білоусов.

А ось на центральному проспекті Свободи, де зараз стоїть пам’ятник, згодом встановлять монумент на честь загиблих Героїв та Перемоги України.

Нагадаємо, у січні в міськраді Кам’янського відмовилися прибирати монумент через ніби-то брак коштів та пообіцяли розглянути це питання вже після кінця війни.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: