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В Каменском мастер обворовал квартиру, где делал ремонт

Сегодня 21:28
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В Днепропетровской области строитель обворовал квартиру своего клиента.

Новости Днепра про В Каменском мастер обворовал квартиру, где делал ремонт

Мужчина обокрал квартиру, в которой производил ремонт, информируют в Нацполиции.

В начале апреля в Каменском владелец сообщил правоохранителям о краже.

Выяснили, что к преступлению причастен мастер, проводивший ремонт в квартире. После завершения работ, 43-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления, прихватил имущество с собой и сразу продал.

Вора задержали. Ему сообщили о подозрении.

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