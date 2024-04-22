В Каменском мастер обворовал квартиру, где делал ремонт

Вора задержали. Ему сообщили о подозрении.

Выяснили, что к преступлению причастен мастер, проводивший ремонт в квартире. После завершения работ, 43-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления, прихватил имущество с собой и сразу продал.

В начале апреля в Каменском владелец сообщил правоохранителям о краже.

Мужчина обокрал квартиру, в которой производил ремонт, информируют в Нацполиции.

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