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У Кам’янському майстер обікрав квартиру, де робив ремонт

Сьогодні 21:28
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У Дніпропетровській області будівельник обікрав квартиру свого клієнта.

Новости Днепра про У Кам'янському майстер обікрав квартиру, де робив ремонт

Чоловік обікрав квартиру, в якій робив ремонт, інформують в Нацполіції.

На початку квітня у Камʼянському власник повідомив правоохоронцям про крадіжку.

З’ясували, що до злочину причетний майстер, який проводив ремонт у квартирі. Після завершення робіт, 43-річний місцевий житель, який раніше був судимий за аналогічні злочини, прихопив майно з собою та одразу продав.

Крадія затримали. Йому повідомили про підозру.

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Новости Днепра про У Кам'янському майстер обікрав квартиру, де робив ремонтУкраїнська

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