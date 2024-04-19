Каменское начали заселять гигантские бабочки

В Каменском начали «вылупляться» гигантские бабочки. Речь идет о павиноочке грушевой. Это самая большая ночная бабочка Европы, которая занесена в Красную книгу Украины, поскольку численность этой красотки на территории нашей страны незначительна. Хотя, по словам Павла Бульбы, который и показал огромных насекомых, на Днепропетровщине их немало.
Каменское, 17-18.04.2024г. Начался выход из куколок павлинок грушевых (Saturnia pyri), зимовавших на улице. Обычно это майское событие, однако в этом году все раньше, — написал он в Facebook-сообществе «Насекомые Украины».
Эти бабочки, к сожалению, почти не выживают в дикой природе, так как у них есть чужеродная для нашей страны генетическая информация (часть родителей французского происхождения) и выпускать таких бабочек на свободу очень нежелательно.
Их численность стремительно уменьшается также из-за уничтожения природных биотопов – кустарников и редколесий, а также из-за широкого применения пестицидов, которые начали распиливать в лесах, парках и садах.
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