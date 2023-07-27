Заряжайте все: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Сьогодні, 27 липня, у Дніпрі багатьом мешканцям вимкнуть світло на 9 годин – з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, 27 липня з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Аеродром: 1-8, 8-А, 9, 12-А, 13-А, 14, 14-А, 14-Б, 16, 17, 17-А;

вул. Оздоровча: 12-А;

вул. Академіка Янгеля: 6-14 (парні), 19-29 (непарні), 33;

вул. Алана Шепарда: 11, 11-А, 11-Б, 13, 13-А, 15, 15-А;

вул. Брестська: 18-24 (парні);

вул. Будівельників: 1, 3, 3-А, 3-Б, 5, 5-А, 5-Б, 7, 7-А, 11-14, 14-А, 14-Б, 15, 15-А, 16, 18-20, 20-А, 21, 22, 35, 45, 45-А, 47, 47-А, 47-К;

вул. Енергетична: 1, 1-Б, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 14-А, 15, 18;

вул. Макарова: 10, 10-А, 12, 12-А, 14, 14-А, 16, 18, 20-А, 22, 29, 29-А, 31, 31-А, 33, 35, 35-А, 37, 37-А;

вул. Матроська: 39, 41;

вул. Новокримська: 8, 8-А, 42, 44-49, 51, 53;

вул. Призаводська: 1, 1-А, 2, 3, 3-А, 4;

вул. Промислова: 1-Г, 3-А;

вул. Титова: 14, 14-А, 18, 18-А, 18-Б, 18-Д, 20, 20-А, 22, 22-А, 23, 24, 28, 29-Л, 30, 32;

вул. Фабрично-заводська: 3, 3-А, 18, 20, 23, 25, 27-Б, 58, 60, 60-А, 62;

вул. Холодноярська: 13;

пров. Архітектурний: 1-4, 6-8;

пров. Енергетичний: 2-8 (парні), 8-А;

пров. Новокримський: 6;

просп. Богдана Хмельницького: 30, 30-А, 38, 38-Б, 40-48 (парні), 146-К.

Радимо підготуватися: зарядіть телефони та повербанки!

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