Залез в дом знакомого: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку

В Синельниково задержали насильника.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

В Синельниковском районе мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку. Как рассказали правоохранители, местный житель гулял на одной из улиц города, а затем забрался в дом, где когда-то жил его знакомый, однако, в данный момент жилье снимает другая семья.

Мужчина убедился, что дома, кроме детей, никого не было, схватил 12-летнюю девочку и потащил в другую комнату. Вместе с сестрой в доме был младший брат, который, увидев незнакомца, выбежал во двор и спрятался.

Злоумышленник, применив силу, изнасиловал девочку. Крики школьницы услышали соседи, которые вызвали полицию и задержали насильника.

Мужчина был заключен под стражу и объявили о подозрении. Следствие продолжается. Отмечается, что ранее он уже был судим.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине бездомный залез в дом и пытался изнасиловать 12-летнюю девочку: ее спасла соседка.

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