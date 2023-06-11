Кот-пират, британец Черчилль и рыжая Паляница: где в Днепре найти себе преданного котика или собачку

Если вы хотели найти себе четырехлапого друга, то этот день наступил.

Каждый день в Днепре десятки животных оказываются на улице. У некоторых из них тяжелая судьба, но они добрые и не утратили веру в людей. Эти кошки и собаки ждут вас. Контакты для связи: +380932350370 – Ольга. При необходимости их привезут к вам домой. Если у вас есть возможность взять животных к себе в семью, то вы не пожалеете об этом.

Британец Черчилль

Котик Черчилль пережил подвал, голод, холод, потерял глаз, но не потерял свою харизму. Любит, когда его гладят, тогда он радостно мурчит и смешно сопит. Иногда бывает требовательным как настоящий британец и ревнует к другим котам, поэтому котика отдают в семью, где еще нет других животных.

Умеет ходить на лоток с наполнителем, потому проблем с туалетом не будет. Кастрирован и обработан от паразитов. Ест сухой корм.

Детали ТУТ.

Кошечка Окрошка

Кошка Окрошка была на грани смерти. Изверги облили животное кислотой, поэтому животному пришлось бороться за собственную жизнь. Она милая, спокойная, добрая. Большую часть времени лежит, не капризничает, поэтому если вы не любите активных кошек – Окрошка то, что вам нужно. Любит когда ее гладят, однако застенчивая, с опаской относится к незнакомцам, но не кусается и быстро привыкает к людям, если они приветливы.

Стерилизованная, не требующая особого ухода, ест сухой корм. Ходит на лоток и воспитана, потому проблем с ней не будет.

Подробности ТУТ.

Рыжая Паляничка

Паляничку спасали всем городом, но она выжила и готова жить дальше. Кошке три года. Из-за трагедии потеряла одну лапу и хвост, но не лишилась своего шарма. Любит разговаривать, поэтому если вы не любите тишину в квартире – вы с ней подружитесь.

Рыжая красавица, имеет короткую шерсть и зеленые глаза. Аккуратно, ходит на лоток, поэтому проблем с ней не будет. Правда, требует особого ухода и принимает лекарства. Привита и даже имеет ветпаспорт.

Подробности ТУТ.

Котик-пират Дуда

Дуде два года, но за это время он успел пережить серьезные испытания. Любит, когда его гладят, тактильный, постоянно мурчит. Активный и любит поиграть. Но воспитан. Он ходит хвостиком за человеком, морально помогает в работе по дому. Остался без одного глаза, но это ему не мешает.

Кастрированный, имеет все прививки, воспитан.

Подробности ТУТ.

Пес из города-героя Бахмута

Из фронтового города Бахмута удалось спасти небольшую контуженую молодую собачку. У него были проблемы со слухом, и травмированы оба глаза. К сожалению, глаза не удалось спасти, слух вернулся, стресс от пережитого ужаса уже позади.

Пугается трамваев и взрывов. Немного боится новых людей, но если привыкнет к кому-то, то не уходит ни на миг. Аккуратный и не делает беспорядка. Правда, как только услышит других собак, то поддерживает разговор и лает.

С ним достаточно не просто, но пес отличный и будет вас радовать каждый день. Его вес 11 кг. Ест сухой корм Клуб 4 лапы.

От глистов и блох обработан. Вакцинирован, имеет свой ветпаспорт. Кастрированный.

Подробности ТУТ.

Старенькая Герда 7-летняя Герда пережила многое. Нашли ее привязанной на кладбище, где она едва не погибла от холода и голода. Перенесла две операции. Весьма массивная собака, весом 40 килограммов. Порода – алабай или среднеазиатская овчарка. Однако аккуратная, приученная к выгулу, не гадит. Умная, хитрая, но добрая и полюбит вас с первого взгляда. Не любит других собак, но людей обожает, потому будет с вами обниматься. От паразитов обработана и вакцинирована.

Детали ТУТ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: