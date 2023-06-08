На Дніпропетровщині безхатченко заліз у будинок та намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку: її врятувала сусідка

У середу, 7 червня, у Синельниковому стався жахливий випадок.

Як повідомляє “Інформатор”, близько 10:30 місцева мешканка почула крик дитини, що доносився з сусіднього будинку.

Жінка побігла туди і побачила в одній із кімнат 12-річну дівчинку, поруч з якою був чоловік, схожий на безхатченка. Він намагався зняти з дівчинки одяг. Коли невідомий побачив жінку, він втік.

Як розповіла неповнолітня, невідомий чоловік зайшов до будинку, повалив її на ліжко та спробував роздягнути. Вона закричала – і зловмисник двічі вдарив її по обличчю долонею. Після цього прийшла сусідка, і невідомий втік.

Є інформація, що правоохоронці встановили особу нападника та затримали його.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 20-річний хлопець у під’їзді розбещував 9-річну дівчинку: що кажуть у поліції.

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