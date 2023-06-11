Вблизи Никополя на дне Каховского водохранилища находят «рисунки смерти» (ФОТО)

Никопольцы продолжают исследовать дно Каховского моря.

Каховское водохранилище возле Никополя продолжает стремительно мелеть. По данным Укргидроэнерго, уровень воды упал на 7 метров. Водоем с каждой минутой все дальше «отодвигается» от берега, обнажая территории, которые еще 65 лет назад были сушей. Местные жители обнаруживают все новые артефакты на дне Каховского моря.

Страдают от обмеления водоема прежде всего его обитатели, пытаясь спастись, оставляют после себя «рисунки смерти». Об этом рассказал местный житель Александр.

По его словам беззубки, которые не в состоянии добраться до водоема, «рисуют» на песке удивительные узоры. Весь берег вновь пляжа расчерчен линиями, напоминающими шестерки.

А здесь – трагедия малых существ. Рисунки смерти. Умирая, моллюск Беззубки рисует на песке шестерку. Иногда, если хватит сил что-то более хитроумное. Один, например, изобразил символ бесконечности. Так безмолвно, природа говорит, даже кричит о своей трагедии! Кто умеет читать, тот поймет… – пишет Александр.

Одна из беззубок «нарисовала» знак бесконечности.

На видео видна карта, составленная из этих рисунков.

Некоторым все же удалось доползти до воды. Александр отмечает, что теперь в Никополе есть гигантский пляж, ведущий к старому руслу Днепра.

Александр отмечает, что берег уже раскопали кладоискатели. На видео часть водоема, где, вероятно, уже начинается старое русло Днепра.

Людей просят воздержаться от путешествий на берег водохранилища

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко призывает жителей района воздержаться от путешествий на обмелевшее водохранилище. Он отмечает, что в последнее время стало больше желающих прогуляться по берегу Каховского моря. Однако это небезопасно.

Идея сомнительна, и тому есть несколько причин:

— войска России на противоположном берегу могут открыть по вам артиллерийский огонь в любой момент. Такие случаи уже зафиксированы.

— часть береговой полосы заминирована. Отдельно, в ее пределах есть боеприпасы от артиллерии россиян, которые вошли в речной ил и не сдетонировали.

Все это «добро» может взорваться под вашими ногами в любой момент, – написал Евгений Евтушенко.

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