Из-за подрыва Каховской ГЭС возле Никополя просела железная дорога (ФОТО)

Возле Никополя из-за подрыва Каховской ГЭС просел целый участок с железнодорожным полотном.

К счастью, это удалось вовремя обнаружить и благодаря этому избежать трагедий.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзалізниці”.

Пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолово, Тимково мы ограничиваем до Чертомлыка. Между Чертомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус. На участке Чертомлык — Кривой Рог назначаем временный электропоезд отправлением из Чертомлыка в 19:30, прибытие в Кривой Рог в 21:00. Отправка поезда №76/75 Кривой Рог – Киев задерживается ориентировочно на 50 минут для пересадки никопольцев, – говорится в сообщении.

В “Укрзалізниці” отметили, что на восстановление железнодорожного полотна нужно примерно три дня.

Напомним, ранее мы писали: Подрыв Каховской ГЭС: стала известна ориентировочная сумма ущерба окружающей среде.

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