На Днепропетровщине разыскивают 18-летнего парня: нужна ваша помощь

9 июня он ушел из дома в Каменском и пропал.
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Милена».
Приметы: рост 182 см, спортивного худощавого телосложения, каштановые волосы с белой прядкой, серо-зеленые глаза.
Был одет: черная футболка с белой буквой «М» на спине, черные шорты, черные тканевые кроссовки. При себе имел документы.
Особые приметы: на левой руке выше локтя два шрама.
Если вы видели парня или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 068-777-01-12 или 102!
Важна любая информация!
Читайте также:
Автор:
Ежедневно жителей области пугают холерой.
Как настоящая!
В Днепре на Воскресенской возле театра имени Шевченко произошла поножовщина.
Если вы увидите подозрительный предмет, ни в коем случае не…
Возле Никополя из-за подрыва Каховской ГЭС просел целый участок с железнодорожным полотном.
Военные смогут уйти в отпуск на 30 дней, а также на 10 дополнительных дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.
Подрыв Каховской ГЭС нанес большой ущерб окружающей среде, только ориентировочная сумма убытков составляет 55 миллиардов гривен.
Ежедневно жителей области пугают холерой.
Как настоящая!
По состоянию на субботу, 10 июня, в Херсонской области уровень воды после подрыва россиянами Каховской ГЭС продолжает постепенно падать.
Сегодня, 10 июня, на жилом массиве Победа возле Бартоломео местные жители заметили открытый огонь и клубы дыма.
Огонь пытаются потушить.
Сегодня, 10 июня, некоторым жителям Днепра отключили воду.
В Днепре на Воскресенской возле театра имени Шевченко произошла поножовщина.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!