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На Днепропетровщине разыскивают 18-летнего парня: нужна ваша помощь

Сегодня 20:23
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В Днепропетровской области разыскивают 18-летнего Ярослава Мельниченко.

Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 18-летнего парня: нужна ваша помощь

9 июня он ушел из дома в Каменском и пропал.

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Милена».

Приметы: рост 182 см, спортивного худощавого телосложения, каштановые волосы с белой прядкой, серо-зеленые глаза.

Был одет: черная футболка с белой буквой «М» на спине, черные шорты, черные тканевые кроссовки. При себе имел документы.

Особые приметы: на левой руке выше локтя два шрама.

Если вы видели парня или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 068-777-01-12 или 102!

Важна любая информация!

Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 18-летнего парня: нужна ваша помощь

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