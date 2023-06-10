30+10: Рада проголосовала за увеличение отпуска военным

Военные смогут уйти в отпуск на 30 дней, а также на 10 дополнительных дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

Верховная Рада поддержала законопроект №9378 по отпускам военным, увеличив их до 40 дней.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие соответствующего законопроекта в общей сложности проголосовали 270 нардепов.

Он предусматривает предоставление военным отпуска в 30 дней, а также еще 10 дополнительных дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

По словам Железняка, отпуск может быть предоставлен частями трижды в год при условии одновременного отсутствия не более 30 процентов общей численности военнослужащих.

Это часть того законопроекта №9342, который был по выплатам военным. Но его рассмотрение затягивается уже до июля. Но до второго чтения в основном законопроекте (№9342) была также норма об отпуске курсантов (20 дней летняя +10 дней зимняя), но этих норм в принятом сегодня №9378 нет, – уточнил нардеп.

Теперь закон должен подписать спикер ВР, а затем президент.

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