30+10: Рада проголосовала за увеличение отпуска военным

Верховная Рада поддержала законопроект №9378 по отпускам военным, увеличив их до 40 дней.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие соответствующего законопроекта в общей сложности проголосовали 270 нардепов.
Он предусматривает предоставление военным отпуска в 30 дней, а также еще 10 дополнительных дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.
По словам Железняка, отпуск может быть предоставлен частями трижды в год при условии одновременного отсутствия не более 30 процентов общей численности военнослужащих.
Это часть того законопроекта №9342, который был по выплатам военным. Но его рассмотрение затягивается уже до июля. Но до второго чтения в основном законопроекте (№9342) была также норма об отпуске курсантов (20 дней летняя +10 дней зимняя), но этих норм в принятом сегодня №9378 нет, – уточнил нардеп.
Теперь закон должен подписать спикер ВР, а затем президент.
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