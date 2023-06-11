Поблизу Нікополя на дні Каховського водосховища знаходять “малюнки смерті” (ФОТО)

Нікопольці продовжують досліджувати дно Каховського моря.

Каховське водосховище поблизу Нікополя продовжує стрімко міліти. За даними Укргідроенерго, рівень води впав на 7 метрів. Водойма з кожною хвилиною все далі “відсувається” від берега, оголяючи території, які ще 65 років тому були суходолом. Місцеві мешканці знаходять все нові артефакти на дні Каховського моря.

Страждають від обміління водойми перш за все її мешканці, які намагаючись врятуватися, залишають після себе “малюнки смерті”. Про це розповів місцевий мешканець Олександр.

За його словами беззубки, котрі не в змозі дістатися до водойми, “малюють” на піску чудернацькі візерунки. Весь берег новоствореного пляжу розкреслений лініями, які нагадують шестірки.

А тут – трагедія малих істот. Малюнки смерті. Вмираючи, молюск Беззубки малює на піску шістку. Іноді, якщо вистачить сил щось хитромудріше. Один, наприклад, зобразив символ нескінченності. Так безмовно, природа каже, навіть кричить про свою трагедію! Хто вміє читати, той зрозуміє… – пише Олександр.

Одна із беззубок “намалювала” знак безконечності.

На відео видно мапу, складену з цих малюнків.

Деяким все ж вдалося доповзти до води. Олександр зазначає, що тепер у Нікополі є гігантський пляж, який веде до старого річища Дніпра.

Олександр зазначає, що берег вже розкопали шукачі “скарбів”. На відео частина водойми, де ймовірно вже починається старе річище Дніпра.

Людей просять утриматися від подорожей на берег водосховища

Очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликає мешканців району утриматися від подорожей на обміліле водосховище. Він зазначає, що останнім часом побільшало охочих прогулятися берегом Каховського моря. Проте це небезпечно.

Ідея сумнівна, і тому є декілька причин:

– війська рф на протилежному березі можуть відкрити по вам артилерійський вогонь в будь-який момент. Такі випадки вже зафіксовано.

– частина берегової смуги замінована. Окремо, в її межах наявні боєприпаси від артилерії росіян, котрі увійшли в річковий мул та не здетонували.

Все це “добро” може вибухнути під вашими ногами в будь-який момент, – написав Євген Євтушенко.

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