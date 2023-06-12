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  • Заліз до будинку знайомого: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку

Заліз до будинку знайомого: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку

Сьогодні 12:12
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У Синельниково затримали ґвалтівника.

Новости Днепра про Заліз до будинку знайомого: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

У Синельниківському районі чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку. Як розповіли правоохоронці, місцевий мешканець гуляв на одній із вулиць міста, а потім забрався до будинку, де колись жив його знайомий, але наразі це житло винаймає інша родина.  

Чоловік переконався, що вдома окрім дітей нікого не було, схопив 12-річну дівчинку та потягнув до іншої кімнати. Разом з сестричкою в будинку був молодший братик, який побачивши незнайомця вибіг надвір та сховався. 

Зловмисник, застосувавши силу, зґвалтував дівчинку. Крики школярки почули сусіди, які викликали поліцію та затримали ґвалтівника. 

Наразі чоловіка взяли під варту та оголосили про підозру. Слідство триває. Зазначається, що раніше він вже був судимий. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині безхатченко заліз у будинок та намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку: її врятувала сусідка.

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Новости Днепра про Заліз до будинку знайомого: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 12-річну дівчинкуУкраїнська

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