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В Днепре большой жилой массив почти неделю живет без воды: что произошло

Сегодня 18:50
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Жители жилмассива Северный жалуются на нерегулярное водоснабжение.

Новости Днепра про В Днепре большой жилой массив почти неделю живет без воды: что произошло

Об этом говорится на сайте Днепровского горсовета.

По словам местных, у них уже неделя почти нет воды. Выключают ее без предупреждения и узнать, когда вернут водоснабжение не у кого.

Я знаю, что мы от Приднепровской железной дороги, это вопрос не в город. Просто здесь тупо отключают воду без уведомления и ответа не дают. Почти всю неделю с 8 утра нет воды. В пятницу дали в 5 вечера на несколько часов. На верхние этажи начинает идти в 21:00 чуть-чуть, нормально идет только в 23:00. Просто целыми днями нет воды. В выходные вообще ее нет, – жалуются местные.

Днепрянка Анна утверждает, что иногда отсутствие воды объясняют тем, что люди из частного сектора поливают огороды и ее вроде бы не хватает, но сами дачники это отрицают. По их словам, воду они берут из другого места, потому что централизованное водоснабжение слишком дорого, чтобы использовать его для полива.

Это слишком – ежедневно отключать воду с 8 утра до позднего вечера. Никто не знает, почему нет воды, – пишет днепрянка Анна.

Как пояснили в горсовете, водопровод жилмассива Северный принадлежит Приднепровской железной дороге. Жители массива неоднократно жаловались на проблемы с водой и отсутствие коммуникации с поставщиком. Более того, в открытом доступе нет даже телефона, куда можно было обратиться по поводу отсутствия воды. Жители Северного просят помощи у города, который неоднократно предлагал железные дороги взять эти сети на свой баланс, но каждый раз получал отказ.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как выживают жители Марганца, где нет централизованного водоснабжения.

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