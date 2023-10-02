«Захотел порисовать»: в Каменском молодой человек посреди ночи ворвался в худшколу

В Каменском на Днепропетровщине задержали молодого человека, который посреди ночи ворвался в художественную школу.

На днях полицейским поступил вызов от охранника Художественной школы в городе Каменское. Кто-то пытался ворваться в помещение учебного заведения, поэтому мужчина нажал тревожную кнопку.

Об этом сообщили в Управлении полиции охраны Днепропетровской области.

Через несколько минут на место прибыли полицейские охраны, поэтому горе-взломщика постигла неудача. Как оказалось, молодой человек разбил окно админздания Художественной школы и хотел пробраться внутрь. Свой поступок мужчина никак не объяснил. Его задержали и передали следователям для выяснения обстоятельств.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Днепре военный был изгнан из маршрутки.

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