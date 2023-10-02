У Дніпрі на День захисників та захисниць військового вигнали з маршрутки

Мешканці Дніпра скаржаться на водія, який вигнав військового з маршрутки.

Як розповіла дніпрянка Анастасія, 1 жовтня вона стала свідком неприємного інциденту. У маршрутці 87А військового вигнали з маршрутки. За словами містянки, на одній із зупинок до салону зайшов чоловік у формі, але пасажир не встиг навіть показати свої документи, як на нього почав кричати водій. Маршрутник нібито хотів, щоб військовий вийшов з транспорту та пересів до тролейбуса, який їхав за ними.

На зупинці зайшов військовий, проїхав лише одну зупинку, бо водій з криком, що позаду їде тролейбус, хоча його там не було, висадив військового з салону зі словами: Мне не нужны ваши документы, я сказал выйди! – повідомила містянка.

Як зазначила Анастасія, це сталося 1 жовтня, у День захисників та захисниць.

Спочатку вони горлали на пенсіонерів, а тепер горлають на військових, – пише обурена жінка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди в Дніпрі звертатися зі скаргами пільговикам, якщо їх ображають в транспорті.

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