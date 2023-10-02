Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на День захисників та захисниць військового вигнали з маршрутки

У Дніпрі на День захисників та захисниць військового вигнали з маршрутки

Сьогодні 12:17
просмотров

Мешканці Дніпра скаржаться на водія, який вигнав військового з маршрутки.
Новости Днепра про У Дніпрі на День захисників та захисниць військового вигнали з маршрутки

фото умовне

Як розповіла дніпрянка Анастасія, 1 жовтня вона стала свідком неприємного інциденту. У маршрутці 87А військового вигнали з маршрутки. За словами містянки, на одній із зупинок до салону зайшов чоловік у формі, але пасажир не встиг навіть показати свої документи, як на нього почав кричати водій. Маршрутник нібито хотів, щоб військовий вийшов з транспорту та пересів до тролейбуса, який їхав за ними. 

На зупинці зайшов військовий, проїхав лише одну зупинку, бо водій з криком, що позаду їде тролейбус, хоча його там не було, висадив військового з салону зі словами: Мне не нужны ваши документы, я сказал выйди! – повідомила містянка.

Як зазначила Анастасія, це сталося 1 жовтня, у День захисників та захисниць.

Спочатку вони горлали на пенсіонерів, а тепер горлають на військових, – пише обурена жінка. 

Новости Днепра про У Дніпрі на День захисників та захисниць військового вигнали з маршрутки

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди в Дніпрі звертатися зі скаргами пільговикам, якщо їх ображають в транспорті. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на День захисників та захисниць військового вигнали з маршруткиУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Який острів у Дніпрі має 4 назви: тут бував Сірко та водиться багато змій (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:41
Який острів у Дніпрі має 4 назви: тут бував Сірко та водиться багато змій (ФОТО)

На території Дніпра є острів, який не має однієї назви.…

Мешканці Дніпра купили печиво з павутиною та черв’яками
Новини Дніпра
Сьогодні 11:54
Мешканці Дніпра купили печиво з павутиною та черв’яками

Дніпряни думали, що в упаковці буде павук.

У рибалки із Дніпра, що вміє “ходити” по воді, з’явилися послідовники
Новини Дніпра
Сьогодні 11:32
У рибалки із Дніпра, що вміє “ходити” по воді, з’явилися послідовники

У дніпровського "Мойсея", який рибалить посеред річки, з'явилися послідовники.

Мешканців Дніпра просять ознайомитися з графіками відключень світла: навіщо вони
Новини Дніпра
Сьогодні 10:59
Мешканців Дніпра просять ознайомитися з графіками відключень світла: навіщо вони

Важлива інформація!

Наверх