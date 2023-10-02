Уночі ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами: дякуємо ППО

Ніч на Дніпропетровщині була тривожною.

Окупанти атакували область ударними дронами.

Підрозділи ПвК “Схід” збили над регіоном 3 ворожі безпілотники.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Оборонці неба, дякую за цілодобову варту, – написав він.

Щодо обстрілів, в усіх громадах області ніч пройшла тихо.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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