Уночі ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами: дякуємо ППО

Окупанти атакували область ударними дронами.
Підрозділи ПвК “Схід” збили над регіоном 3 ворожі безпілотники.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Оборонці неба, дякую за цілодобову варту, – написав він.
Щодо обстрілів, в усіх громадах області ніч пройшла тихо.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!
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