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В Днепре на День защитников и защитниц военного выгнали из маршрутки

Сегодня 12:17
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Жители Днепра жалуются на водителя, выгнавшего военного из маршрутки.
Новости Днепра про В Днепре на День защитников и защитниц военного выгнали из маршрутки

фото условное

Как рассказала днепрянка Анастасия, 1 октября она стала свидетелем неприятного инцидента. В маршрутке 87А военного выгнали из маршрутки. По словам горожанки, на одной из остановок в салон зашел мужчина в форме, но пассажир не успел даже показать свои документы, как на него начал кричать водитель. Маршрутчик якобы хотел, чтобы военный вышел из транспорта и пересел в едущий за ними троллейбус.

На остановке вошел военный, проехал только одну остановку, потому что водитель с криком, что сзади едет троллейбус, хотя его не было, высадил военного из салона со словами: Мне не нужны ваши документы, я сказал выйди! – сообщила горожанка.

Как отметила Анастасия, это произошло 1 октября в День защитников и защитниц.

Сначала они орали на пенсионеров, а теперь орут на военных, — пишет возмущенная женщина.

Новости Днепра про В Днепре на День защитников и защитниц военного выгнали из маршрутки

Напомним, ранее мы рассказывали, куда в Днепре обращаться с жалобами льготникам, если их оскорбляют в транспорте.

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Новости Днепра про В Днепре на День защитников и защитниц военного выгнали из маршруткиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на День защитников и защитниц военного выгнали из маршруткиРусский

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