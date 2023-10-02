В Днепре на День защитников и защитниц военного выгнали из маршрутки

Как рассказала днепрянка Анастасия, 1 октября она стала свидетелем неприятного инцидента. В маршрутке 87А военного выгнали из маршрутки. По словам горожанки, на одной из остановок в салон зашел мужчина в форме, но пассажир не успел даже показать свои документы, как на него начал кричать водитель. Маршрутчик якобы хотел, чтобы военный вышел из транспорта и пересел в едущий за ними троллейбус.
На остановке вошел военный, проехал только одну остановку, потому что водитель с криком, что сзади едет троллейбус, хотя его не было, высадил военного из салона со словами: Мне не нужны ваши документы, я сказал выйди! – сообщила горожанка.
Как отметила Анастасия, это произошло 1 октября в День защитников и защитниц.
Сначала они орали на пенсионеров, а теперь орут на военных, — пишет возмущенная женщина.
Напомним, ранее мы рассказывали, куда в Днепре обращаться с жалобами льготникам, если их оскорбляют в транспорте.
Читайте также:
Автор:
В ночь на 2 октября вблизи Днепра загорелся приют для…
На территории Днепра есть остров, у которого нет одного названия.…
Днепряне думали, что в упаковке будет паук.
У днепровского "Моисея", рыбачающего посреди реки, появились последователи.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
В ночь на 2 октября вблизи Днепра загорелся приют для животных "Пегас".
Берегите себя!
На территории Днепра есть остров, у которого нет одного названия. Вместо этого у него сразу четыре «имени»: Кодачек, Кодацкий, Казацкий и Змеиный. Находится он неподалеку Старых Кайдак и имеет очень богатую историю. На этом острове возможно бывали многие гетманы Украины.
Днепряне думали, что в упаковке будет паук.
У днепровского "Моисея", рыбачающего посреди реки, появились последователи.
Важная информация!
Как оказалось, у Днепра есть еще один "магический" дом.
Без паники!
Ночь на Днепропетровщине была тревожной.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!