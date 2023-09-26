Куди звертатися пільговикам у Дніпрі, якщо їх ображають в автобусах

У Дніпрі розповіли, куди звертатися пільговикам, якщо є проблеми з водіями маршруток.

Як повідомили у міськраді, у Дніпрі понад 200 тис. мешканців користуються пільговим проїздом у громадському транспорті. Значна частина це пенсіонери за віком, які мають право на безкоштовний проїзд у тролейбусах, трамваях та автобусах за наявності посвідчення.

На жаль, досить часто водії маршруток ображають пільговиків та відмовляють у безкоштовному проїзді.

Хто має право на пільговий проїзд

Це пенсіонери за віком, люди які мають інвалідність, учасники бойових дій, діти-сироти або діти з багатодітних сімей. Нещодавно у Дніпрі прийняли рішення про безоплатний проїзд у громадському транспорті для людей, що мають третю групу інвалідності.

Відтепер, за наявності посвідчення чи довідки встановленого зразка і щодо наявності третьої групи інвалідності, люди можуть безкоштовно проїхатися у транспорті.

Наразі у Дніпрі є окремі комунальні автобуси. Особливо корисні вони для пасажирів пільгової категорії, які можуть користуватися ними без будь-яких обмежень. На маршрутах їздить транспорт пристосований для перевезення людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Ці маршрути позначені літерою “К”.

Як зазначив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Ігор Маковцев, представники міськради постійно спілкуються з перевізниками щодо роботи маршруток та випадків порушення прав пільговиків.

З водієм, який порушив правила спочатку спілкується керівництво, виписуючи попередження. Якщо історія повториться, то працівника можуть навіть звільнити.

Куди звертатися зі скаргою

Залишити скаргу або пропозицію щодо роботи міського громадського транспорту можна на гарячу лінію міської ради. Також – написати на сторінки департаменту в соціальних мережах. Зокрема, у телеграм каналі департаменту, де можна оперативно отримати відповідь безпосередньо від відповідальних співробітників транспортних підприємств.

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