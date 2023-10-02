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У Дніпрі погрожували підірвати начальний заклад

Сьогодні 09:36
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І знову...

Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати начальний заклад

У неділю, 1 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про замінування Навчально-виховного комплексу №66, що на вулиці Гетьмана Петра Дорошенка.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці обстежили НВК – жодних вибухових предметів вони не знайшли.

Інформація про замінування не підтвердилася.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

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