У Дніпрі погрожували підірвати начальний заклад

У неділю, 1 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про замінування Навчально-виховного комплексу №66, що на вулиці Гетьмана Петра Дорошенка.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Правоохоронці обстежили НВК – жодних вибухових предметів вони не знайшли.
Інформація про замінування не підтвердилася.
Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!
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