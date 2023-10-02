У Дніпрі сьогодні сотні мешканців залишаться без світла на увесь день: адреси

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 2 жовтня, у Дніпрі сотні людей залишаться без світла.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 2 жовтня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Автозаводська: 1-45, 45-Б, 46-48, 50-86 (парні);

вул. Арбатська: 34, 34-А, 36-38, 38-А, 39-49, 51, 53, 55;

вул. Криворізька: 22, 22-А, 24-50 (парні);

вул. Переможців: 1-16, 16-А, 17-30, 32-38 (парні);

проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);

тупик Криворізький: 1, 1-А, 3, 7, 9, 11, 11-А, 13, 15, 15-А, 23-25, 27-41 (непарні), 41-Д;

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40, 40-А;

пров. Криворізький: 5-7, 9, 11, 13;

пров. Північний: 1-12, 12-А, 14, 16;

проїзд Шаховий: 3, 34, 37, 38, 40, 41, 41-А, 42-47, 49-67 (непарні), 67-А;

бульвар Зоряний: 1, 1-А, 1-Д, 1-Н, 3;

пров. Зоряний: 1, 1-Д;

А з 08:00 до 20:00:

вул. Зоологічна: 29, 30;

вул. Мирна: 29;

вул. Серпнева: 1, 1-А;

вул. Чорноморська: 1, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 3-8, 8-А, 10-19, 19-А, 20, 21, 21-А, 22-24, 26, 27, 29, 92;

вул. Шпакова: 1, 2, 2-А, 3, 3-А, 4-11, 11-А, 13-15, 15-А, 16-21, 21-А, 22-30 (парні), 30-А, 30-Б.

Крім того, дніпровська філія ТОВ «Газмережі» сьогодні здійснюватиме ремонтні роботи на своїй системі газопостачання. Через це буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців таких житлових будинків:

вул. Робоча, 18, корпуси 8, 9;

вул. Берсенівська, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80;

вул. Марії Приймаченко, 4, 2.

Відновити подачу газу мають після закінчення регламентних робіт.

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