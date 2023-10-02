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У лікарні зупинилося серце солдата ЗСУ з Дніпропетровської області

Сьогодні 07:15
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Вічна слава Герою!

Новости Днепра про У лікарні зупинилося серце солдата ЗСУ з Дніпропетровської області

В одній із лікарень Харкова зупинилося серце солдата ЗСУ Павла Скопцева з Дніпропетровської області. Йому було 47 років.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.

Павла у березні 2022 року мобілізували до лав ЗСУ. Він проходив службу на посаді солдата резерву одного з підрозділів Збройних Сил України. До початку повномасштабного вторгнення був учасником АТО/ООС.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна!

Вічна слава Герою!

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Новости Днепра про У лікарні зупинилося серце солдата ЗСУ з Дніпропетровської областіУкраїнська

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