В Днепре угрожали подорвать учебное заведение

И снова...

В воскресенье, 1 октября, в полицию поступило сообщение о минировании Учебно-воспитательного комплекса №66, что на улице Гетьмана Петра Дорошенко.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Правоохранители обследовали учебное заведение – никаких взрывных предметов они не обнаружили.

Информация о минировании не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

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