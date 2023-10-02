В Днепре угрожали подорвать учебное заведение

В воскресенье, 1 октября, в полицию поступило сообщение о минировании Учебно-воспитательного комплекса №66, что на улице Гетьмана Петра Дорошенко.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Правоохранители обследовали учебное заведение – никаких взрывных предметов они не обнаружили.
Информация о минировании не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!
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