Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі та області оголосили надзвичайну небезпеку: подробиці

Сьогодні 08:30
просмотров

Будьте обережні!

Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили надзвичайну небезпеку: подробиці

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про метеорологічне явище: 2-3 жовтня на території Дніпропетровської області очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

2 жовтня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 10-15°С, вдень 19-24°С.

3 жовтня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 6-11°С, вдень 19-24°С.

Будь ласка, у цей період будьте максимально обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили надзвичайну небезпеку: подробиціУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: що сталося

Без паніки!

Уночі ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами: дякуємо ППО
Новини Дніпра
Сьогодні 07:41
Уночі ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами: дякуємо ППО

Ніч на Дніпропетровщині була тривожною.

У лікарні зупинилося серце солдата ЗСУ з Дніпропетровської області
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
У лікарні зупинилося серце солдата ЗСУ з Дніпропетровської області

Вічна слава Герою!

Не дають проходу: в громаді на Дніпропетровщині вулицями безконтрольно гуляють зграї собак
Новини Дніпра
29.09.2023 19:25
Не дають проходу: в громаді на Дніпропетровщині вулицями безконтрольно гуляють зграї собак

У Межовій на Дніпропетровщині люди скаржаться на зграї собак, які…

Наверх