У Дніпрі та області оголосили надзвичайну небезпеку: подробиці

Будьте обережні!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про метеорологічне явище: 2-3 жовтня на території Дніпропетровської області очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

2 жовтня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 10-15°С, вдень 19-24°С.

3 жовтня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 6-11°С, вдень 19-24°С.

Будь ласка, у цей період будьте максимально обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

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