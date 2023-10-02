“Захотів помалювати”: у Кам’янському молодик посеред ночі вдерся до худшколи

У Кам'янському на Дніпропетровщині затримали молодика, який посеред ночі вдерся до художньої школи.

Днями до поліціянтів надійшов виклик від охоронця Художньої школи в місті Кам’янське. Хтось намагався вдертися до приміщення навчального закладу, тож чоловік натиснув тривожну кнопку.

Про це повідомили в Управлінні поліції охорони Дніпропетровщини.

Через декілька хвилин на місце прибули поліціянти охорони, тому горе-зломщика спіткала невдача. Як виявилося, молодик розбив вікно адмінбудівлі Художньої школи та хотів пробратися всередину. Свій вчинок чоловік ніяк не пояснив. Його затримали та передали слідчим для з’ясування обставин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Дніпрі військового вигнали з маршрутки.

Читайте також:

Українська

Автор: