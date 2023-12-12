За эту одну гривну готовы отдать 5 тысяч: как выглядят ценные монеты

Тираж 1-гривневой монеты 2001 года выпуска составил 100 миллионов штук. Они до сих пор в обращении, а некоторые могут быть уникальными и стоить в 5 тысяч раз больше.
Цена такой монеты зависит от разновидности штампа и состояния монеты. Нумизматы уверяют, что есть семь разновидностей монетки этого достоинства. Редчайшим считается та, которая имеет гладкие края. Чтобы определить вид монетки, необходимо прежде всего измерить расстояние между крайними остями.
У обычной монеты – 18,7 мм, а у редкой на четыре меньше – 18,3 мм.
Следует помнить, что линейки у всех разные, поэтому и размер рисунка будет отличаться. Лучше сравнить параметры с несколькими гривнами этого года выпуска.
Самая дорогая гривневая монета выглядит так:
Следует заметить, что эту монету часто пытаются подделать, спилив рифленые края. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм.
Неплохие деньги можно заработать, если найти монетку, имеющую меньший рисунок реверса. Цена 400 – 800 грн.
Как отличить:
Сбагрить коллекционерам редкую монетку можно на интернет аукционах Виолити или форуме «Монеты ИТК». Впрочем, нужно доказать, что она уникальна и стоит потраченных на нее денег.
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Автор:
Украинцы часто жалуются, что некоторые монеты неудобно использовать.
Это памятная монета, которая в обращение не попадет.
Важно!
Проверяйте копилку!
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