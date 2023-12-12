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За эту одну гривну готовы отдать 5 тысяч: как выглядят ценные монеты

Сегодня 21:58
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За некоторые редкие монеты номиналом 1 гривна могут заплатить в 5 тысяч раз больше.

Новости Днепра про За эту одну гривну готовы отдать 5 тысяч: как выглядят ценные монеты

Тираж 1-гривневой монеты 2001 года выпуска составил 100 миллионов штук. Они до сих пор в обращении, а некоторые могут быть уникальными и стоить в 5 тысяч раз больше.

Цена такой монеты зависит от разновидности штампа и состояния монеты. Нумизматы уверяют, что есть семь разновидностей монетки этого достоинства. Редчайшим считается та, которая имеет гладкие края. Чтобы определить вид монетки, необходимо прежде всего измерить расстояние между крайними остями.

У обычной монеты – 18,7 мм, а у редкой на четыре меньше – 18,3 мм.

Новости Днепра про За эту одну гривну готовы отдать 5 тысяч: как выглядят ценные монеты

Следует помнить, что линейки у всех разные, поэтому и размер рисунка будет отличаться. Лучше сравнить параметры с несколькими гривнами этого года выпуска.

Цена гривневой монеты

  • 1АДг — гладкая группа до 5 000 грн
  • 1АД1,аверс 18,7 мм — 1 грн
  • 1АД2, аверс 18,7 мм – 1 грн
  • 1АД3, аверс 18,7 мм – 1 грн
  • 2АД2, аверс 18,3 мм: 50 – 120 грн
  • 2АД3, аверс 18,3 мм: 18 – 50 грн
  • 2АЕ3, аверс 18,3 мм, реверс 22,3 мм: 400 – 800 грн

Самая дорогая гривневая монета выглядит так:

Новости Днепра про За эту одну гривну готовы отдать 5 тысяч: как выглядят ценные монеты

Следует заметить, что эту монету часто пытаются подделать, спилив рифленые края. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм.

Неплохие деньги можно заработать, если найти монетку, имеющую меньший рисунок реверса. Цена 400 – 800 грн.

Как отличить:

  • расстояние между крайними остями 18,3 мм
  • размер рисунка реверса 22,3 мм
  • на группе тонкие буквы и цифры;

Новости Днепра про За эту одну гривну готовы отдать 5 тысяч: как выглядят ценные монеты

Сбагрить коллекционерам редкую монетку можно на интернет аукционах Виолити или форуме «Монеты ИТК». Впрочем, нужно доказать, что она уникальна и стоит потраченных на нее денег.

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Новости Днепра про За эту одну гривну готовы отдать 5 тысяч: как выглядят ценные монетыУкраїнська Новости Днепра про За эту одну гривну готовы отдать 5 тысяч: как выглядят ценные монетыРусский

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