За эту одну гривну готовы отдать 5 тысяч: как выглядят ценные монеты

Тираж 1-гривневой монеты 2001 года выпуска составил 100 миллионов штук. Они до сих пор в обращении, а некоторые могут быть уникальными и стоить в 5 тысяч раз больше.

Цена такой монеты зависит от разновидности штампа и состояния монеты. Нумизматы уверяют, что есть семь разновидностей монетки этого достоинства. Редчайшим считается та, которая имеет гладкие края. Чтобы определить вид монетки, необходимо прежде всего измерить расстояние между крайними остями.

У обычной монеты – 18,7 мм, а у редкой на четыре меньше – 18,3 мм.